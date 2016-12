Oberstenfeld Zwei Rekorde prägen ein Durchschnittsjahr

Oberstenfeld - Zunächst schien es, als würde der Zweckverband des Mineralfreibads Oberes Bottwartal mit seiner Hoffnung auf eine gute Besucherbilanz von den Monaten Mai und Juni sprichwörtlich im Regen stehen gelassen. Wegen des nassen Wetters kamen in beiden Monaten nur 45 000 Besucher – 12 000 weniger als 2015. Es folgte jedoch ein fulminanter Sommer. Im September wurde mit 29 566 Badegästen sogar die Bestmarke in diesem Monat von 28 043 Besuchern überboten. Darüber hinaus zählte das Freibad am 10. Juli so viele Besucher wie nie zuvor an einem Tag. 12 406 Gäste waren auf der Anlage, was mit auf das 24-Stunden-Schwimmen an jenem Sonntag zurückzuführen ist. „Da hatten wir wirklich gutes Wetter“, blickte Tanja Mayer von der Badverwaltung am Dienstag in der Sitzung des Zweckverbands zurück.