Oberstenfeld - Mutmaßlich weil er durch die tiefstehende Sonne geblendet war, ist ein 33-Jähriger in einem Fiat Ducato am Freitag gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße 1100 bei Oberstenfeld auf zwei andere Wagen aufgefahren. Dabei verletzte er die beiden Fahrerinnen, die vor ihm halten mussten. Alle drei Fahrzeuge waren von Oberstenfeld in Richtung Großbottwar unterwegs gewesen. Eine 67-Jährige wollte zur Kläranlage links abbiegen und hielt verkehrsbedingt. Auch eine 56-Jährige in ihrem Ford hielt hinter ihr. Dann kam der 33-Jährige und schob die beiden Wagen aufeinander. Die Feuerwehr musste die 67-Jährige aus ihrem Fiat befreien. Es entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro.