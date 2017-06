Oberstenfeld/Tennis Sieg des Jüngsten ist der Knackpunkt

Dabei lief es zunächst nicht optimal für die Gastgeber, denn Steffen Gundermann an Position zwei fand in seinem Match gegen Tony Holzinger überhaupt keinen Rhythmus. Zudem packte der nicht gerade austrainiert wirkende Kirchheimer immer wieder erstaunliche Schläge aus. Am Ende hatte Gundermann mit 1:6, 3:6 das Nachsehen. „Ich habe momentan einfach keinen Touch“, haderte der TCO-Mannschaftsführer mit seiner Leistung. Auch Junior Dennis Michalczyk an Position vier verlor den ersten Satz nach einer vergeblichen Aufholjagd mit 4:6. Doch dann wendete sich das Blatt. Während Mark Immler an Nummer sechs gegen Thomas Hantge einen sicheren 6:2, 6:2-Erfolg feierte, erkämpfte sich Michalczyk den zweiten Durchgang mit 6:3, es ging in den Match-Tiebreak. Hier lag der Oberstenfelder zunächst mit 1:5 hinten, kämpfte sich aber erneut zurück. Bei 8:7 vergab er einen eigentlich todsicheren Punkt, sicherte sich am Ende aber doch mit einer für sein Alter beachtlichen Nervenstärke das 11:9 und damit den zweiten Oberstenfelder Punkt. Sein Gegner Alexander Miehle, der zuvor schon dadurch unangenehm aufgefallen war, dass er seinen Schläger über den Zaun in einen hinter der Halle stehenden Container warf, versuchte zwar noch, sich eine Wiederholung des Matchballs zu erschleichen, weil er monierte, dass ein eindeutig nach seinem letzten Fehlschlag in den Platz gerollter Ball ihn gestört habe. Doch der Oberschiedsrichter ließ dies richtigerweise nicht gelten und entschied auf Sieg für Michalczyk.

„Dieses Match war der Knackpunkt“, war sich TCO-Vorstand Dieter Haid sicher. Und er sollte Recht behalten. Denn Torben Traub hatte beim 6:0, 6:1 gegen Benjamin Dröge keine Mühe. Beide spielten ein relativ ähnliches Tennis. Mit dem kleinen Unterschied, dass Traub einfach in allen Belangen besser war. Und auch Ilija Vucic setzte sich im Spitzeneinzel gegen den Tschechen Tomas Jecminek in zwei Sätzen durch. Beide Topspieler blieben sicherlich unter ihren Möglichkeiten und leisteten sich viele Fehler. Vucic gewann nach einem 2:5-Fehlstart am Ende aber verdient mit 7:6, 6:3. Blieb nur noch Julian Schöller an Position drei gegen Ricky Keppeler, dessen Benehmen auf dem Platz an diesem Tag mindestens so schlecht war wie das seines Teamkollegen Alexander Miehle. Der Oberstenfelder gewann den ersten Satz mit 6:3, verlor dann aber doch noch mit 6:10 im Match-Tiebreak.