Oberstenfeld/Tennis Nummer eins soll die nötige Ruhe bringen

An zwei und drei werden Patrizia Bolz und Michaela Waker voraussichtlich auf die LK1er Maike Nägele und Chiara Heinz treffen und eher in der Außenseiterrolle sein. An Nummer vier scheinen die Chancen für Fabienne Vincon gegen Eva Riekenbrauck schon besser. Zumindest ist der TCO-Neuzugang drei Leistungsklassen besser eingestuft. „Sie ist sehr motiviert in ihrem ersten Heimspiel für uns. Ich habe keine Zweifel, dass sie ein gutes Spiel abliefern wird“, verspricht oliver Westphal.

An den Positionen fünf und sechs treffen Rebecca Böhringer und Anna-Lena Gundermann jeweils auf Gegnerinnen mit gleicher Leistungsklasse. Gundermann hatte vergangene Woche den Ehrenpunkt geholt. „Sie ruft eigentlich immer das ab, was sie kann“, lobt Westphal, für dessen Team mindestens drei Einzelpunkte ein wichtiger Etappenerfolg wären. Denn mit Spitzenspielerin Irina Fetecau hätte man dann ja in den Doppeln zumindest mal ein echtes Ass im Ärmel.