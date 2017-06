Oberstenfeld/Tennis Angeschlagen gegen den Spitzenreiter

Oberstenfeld - Nach dem ersten Sieg in der Tennis-Oberliga am vergangenen Wochenende könnten die Damen des TC Oberstenfeld ja eigentlich optimistisch in die Partie gegen Tabellenführer TC Waiblingen am Sonntag (ab 10 Uhr) gehen. Doch ausgerechnet vor dem ersten Heimspiel der Saison schaut es personell nicht gerade rosig aus. Denn Irina Fetecau, die rumänische Spitzenspielerin des TCO, hat sich verletzt und wird auf keinen Fall spielen können. Zu allem Überfluss fällt auch Nikola Dolakova, die in der vergangenen Saison an Position eins spielte, dieses Jahr komplett aus – die Slowakin ist ebenfalls verletzt. Und auch Michaela Waker, im Normalfall die Nummer drei des TCO, ist nach einem Treppensturz vor mehreren Wochen noch nicht wieder hundertprozentig fit. Die Oberstenfelderinnen gehen also angeschlagen in diese Partie.