Oberstenfeld Kuschelhund Keck stärkt das Vertrauen

Oberstenfeld - Freudig wedelt Keck mit seinem Schwanz. Im Mineralfreibad Oberes Bottwartal fühlt sich der Golden Retriever ganz offensichtlich wohl. Immer wieder läuft der aufgeweckte Vierbeiner zu Herrchen Christian Laage. Zärtlich streichelt der 19-Jährige, der wegen einer Muskelkrankheit im Rollstuhl sitzt und sehbehindert ist, das flauschige Fell seines Assistenzhundes. Was er an Keck besonders schätzt? „Dass er mir abends beim Ausziehen hilft“, erzählt Christian – beim Gespräch im Freibad wird schnell klar, dass Kecks Rolle in dem abendlichen Ritus darin besteht zu bellen, wenn sein Herrchen die Eltern ruft, die ihren fertig umgezogenen Sohn dann ins Bett bringen.