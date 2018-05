Oberstenfeld Insolvenzverfahren von Werzalit offiziell eröffnet

Parallel dazu ist Sedlitz in Gesprächen mit den Mitarbeitern. „Wir hoffen hier, kurzfristig mit den beteiligten Personen einig zu werden, wie man die aktuelle Situation lösen kann“, so der Insolvenzverwalter. „Uns ist in diesem Zusammenhang nicht an Streitigkeiten gelegen.“ Sollte es aber trotz aller Versuche und trotz allen guten Willens nicht zu einer Lösung kommen, müsse man gegebenenfalls auch die von der Insolvenzordnung zur Verfügung gestellten Instrumentarien für eine gerichtliche Klärung beschreiten. Jochen Sedlitz: „Ich persönlich bin kein Freund von Streitigkeiten, da man mit vernünftigem und einvernehmlichem Vorgehen in aller Regel die besten Ergebnisse erzielt.“ Er appelliere daher an alle Beteiligten, die teilweise sehr emotionalen Geschehnisse der Vergangenheit beiseite zu legen und unter den nun gegebenen Umständen für alle die beste Lösung zu finden. Insgesamt ist laut Sedlitz festzuhalten, dass die Mitarbeiter in den Betriebsgesellschaften ein sehr hohes Engagement an den Tag legen und darüber hinaus alle Beteiligten ihr Bestmögliches geben.