Oberstenfeld In der Bücherei steckt viel Leben

Neu gestaltet hat das Bücherei-Team das Mobiliar. Zur Freude der Kinder investierte die Bibliothek in Comics, so Krahl. In einem neuen Eltern-Regal erhalten Familien viele Tipps. Regionale Krimis seien in einer Kiste effektvoller ausgestellt worden. Durchaus nachgefragt werden Materialien zu Demenz und zur Flüchtlingsfrage, sagte die Leiterin, die Kaffeemaschine sei in regem Betrieb. An ihr können sich Gäste mit einem Heißgetränk versorgen, um ihre Lektüre anzuregen. Im Aufwind ist wie in anderen Büchereien des Landkreises Ludwigsburg die Onleihe. So meldeten sich 36 Nutzer neu an, um sich von den rund 46 000 angebotenen elektronischen Medien welche auszuleihen. Insgesamt 3571-mal klickten sich die Oberstenfelder Nutzer ein. Im Vorjahr hatte dieser Wert noch bei rund 2500, davor bei knapp 2200 gelegen.

Die Zahl der aktiven Leser ist mit 1338 gegenüber dem Vorjahr mit 1360 leicht rückläufig. Es gab 186 Neuanmeldungen. Davon waren 49 Erwachsene, drei Jugendliche und 134 Kinder. Rein statistisch leiht jeder Büchereinutzer im Laufe des Jahres 64-mal ein Medium aus. Legt man diese Zahl auf die Mitarbeiterinnen um, kommt man auf 28 514 Bewegungen – etwa so viel war es im Jahr 2015 auch.

Die Sprecher der Fraktionen bescheinigten dem Bücherei-Team eine hervorragende Arbeit. Besonders angetan waren sie von einem Film, der beim Projekt „Leseräume Oberstenfeld“ entstanden war.