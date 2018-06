Oberstenfeld Im Lesecafé schmökern und schnacken

Bis vor wenigen Monaten herrschte noch Leerstand im Obergeschoss. „Wir beobachten, dass immer mehr Menschen nicht zum Ausleihen kommen, sondern mit nach einem Raum suchen, in dem sie in Ruhe lesen oder sich mit anderen treffen können“, erzählt Suzana Krahl. Unten hielten sich die Kinder auf, „da ist dann Party“. Im Dachgeschoss, das mit einem Stahlgeländer abgesichert wurde, können etwa Mütter ohne ihre Kids in Ruhe entspannen. „Wir haben extra keine Uhr angebracht, man soll die Zeit vergessen können.“ Jetzt also finden alle diejenigen einen Rückzugsort, die so etwas bisher mit einer Tasse Kaffee in der Hand vergeblich suchten. Übrigens war der Kaffeeautomat laut Suzana Krahl schon vor eineinhalb Jahren angeschafft worden, quasi als „Versuchsphase“.

Die Ortsbücherei ist mit rund 85 000 Ausleihen jährlich stark frequentiert. „Uns freut die Entwicklung unserer Bücherei zum Treffpunkt“, sagte Markus Kleemann. Denn was passe besser zu einem Ort des Wissens und der Kreativität als der Austausch mit anderen Menschen im angeregten Gespräch. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass es den freien und gleichberechtigten Zugang zu Büchern und anderen Medien noch gar nicht so lange gebe, wie man vielleicht vermute. Hanns-Otto Oechsle unterstrich dies, indem er auf das Leseverbot hinwies, das für einfache Bürger noch vor etwa 500 Jahren galt.