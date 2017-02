Oberstenfeld/Handball Zu dünner Kader, zu schlechte Wurfausbeute

Oberstenfeld - In der gesamten Hinrunde der Handball-Württembergliga hat der SKV Oberstenfeld in eigener Halle nur einen Punkt abgegeben. Doch nach dem 23:30 (12:16) gegen den VfL Waiblingen am Freitagabend steht aus bislang drei Heimspielen der Rückrunde nur ein Punkt zu Buche. Dabei kam die Niederlage am Freitagabend nicht unerwartet, bedenkt man die personellen Voraussetzungen, mit denen der SKV in die Partie gegangen war. Rückraum-Shooter Sebastian Sauerland musste wegen einer Bronchitis passen, Mittelmann Tobias Selcho saß zwar auf der Bank, kam aber wegen einer Verletzung an der Hand nicht zum Einsatz. Und Linkshänder Michael Henninger, der erst eine Woche zuvor als „Übergangs-Ersatz“ für die beiden verletzten Rechtsaußen Nick Teske und Michael Weiss verpflichtet worden war, fiel auch noch kurzfristig aus. „Er hatte von der Uni aus eine Veranstaltung, die sich in die Länge gezogen hat. Dadurch hätte er es niemals rechtzeitig zum Spielbeginn geschafft“, erklärte SKV-Trainer Michael Walter.