Oberstenfeld/Handball Wichtige Partie vor vierwöchiger Pause

Oberstenfeld - Den Spielplan in der Handball-Württembergliga darf man in dieser Saison getrost als merkwürdig bezeichnen. So hat der SKV Oberstenfeld bereits elf Spiele absolviert und damit nur noch zwei Partien in der Hinrunde vor sich. Zunächst gibt es am Sonntag um 17 Uhr das Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim II. Dann folgt eine fast vierwöchige Pause, bis man dann zum Jahresausklang den SV Fellbach empfängt. „Ich kann ja nachvollziehen, dass man wegen der Frauen-WM möglichst wenige Spiele im Dezember haben möchte. Aber dann hätte man ja auch die eine Partie vielleicht noch in den November legen können und wir hätten mal eine richtige Winterpause gehabt“, sagt der Oberstenfelder Trainer Michael Walter.