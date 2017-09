Oberstenfeld/Handball SKV fährt schmucklosen Sieg ein

Oberstenfeld - Hauptsache gewonnen und eine Pflichtaufgabe erfüllt: So dürfte das Fazit beim Handball-Württembergligisten SKV Oberstenfeld zum 26:24-Heimsieg am Freitagabend gegen die TSF Ditzingen ausfallen. Denn den Zuschauern in der Bäderwiesenhalle wurde in der Partie gegen den Aufsteiger teils schwere Kost geboten – wofür sich SKV-Trainer Michael Walter in seinem Statement nach der Schlusssirene eine Mitschuld gab. Doch dazu später mehr.