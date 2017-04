Oberstenfeld/Handball Junger Vater entscheidet das Derby

Oberstenfeld - Junger Vater, was war das mal wieder für ein Derby! Eine randvolle Sporthalle in den Bäderwiesen, Riesenstimmung in beiden Fanblocks bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn und eine bis zum Schluss spannende Partie zwischen den Württembergliga-Handballern des SKV Oberstenfeld und der SG Schozach-Bottwartal. Dass die Hausherren am Ende mit 27:25 (13:13) die Nase vorn hatten, war zum einen dem nötigen Quäntchen Glück geschuldet – da waren sich beide Trainer einig – und zum anderen den entscheidenden Toren in der Schlussphase von Sebastian Sauerland, der erst acht Tage vor dem Spiel zum zweiten Mal Vater geworden war. „Ehrlich gesagt war ich zum Teil mit dem Kopf woanders, weil meine Frau mit beiden Kindern alleine zu Hause ist. Aber es kommt ja darauf an, die wichtigen Tore zu machen“, sagte Sauerland lachend. „Es freut mich vor allem für die Jungs in meinem Team. Für mich ist das ja eigentlich ein Spiel wie jedes andere. Aber gewinnen macht immer Spaß, erst recht vor so einer Kulisse. Da hänge ich gerne noch ein Jahr dran“, bestätigte der 37-Jährige auch gleich seinen Verbleib beim SKV Oberstenfeld.