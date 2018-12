Oberstenfeld/Handball Harter Brocken zum Rückrundenstart

Oberstenfeld - Mit zwei Niederlagen gegen den VfL Waiblingen war Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld Anfang September in die Saison gestartet. Dem Aus im HVW-Pokal folgte eine Woche später in Waiblingen die Auftaktpleite in der Liga. Und es dauerte bis in den Oktober, ehe der SKV endlich die ersten Punkte einfahren konnte. Einen ähnlich schlechten Start möchten die Bottwartäler in der Rückrunde natürlich vermeiden und gleich am Freitagabend (20.30 Uhr) in der heimischen Bäderwiesenhalle gegen Waiblingen die ersten Punkte holen.