Oberstenfeld/Handball Erste Heimniederlage für den SKV

„Wir haben in der ersten Halbzeit insgesamt eine sehr gute Abwehr gestellt, hatten uns aber eigentlich vorgenommen, keine einfachen Tore zuzulassen“, erklärte Coach Michael Walter und fügte an: „Teilweise hat vielleicht ein wenig der nötige Angriffswille gefehlt. Im stehenden Angriff haben wir uns durchweg sehr schwer getan.“ So lag der SKV auch nur bis zum 2:2 in der fünften Minute gleichauf. Dann allerdings nutzte Remshalden die Fehler der Hausherren pfeilschnell und kompromisslos für seine Konter. Der SKV spielte dem Gegner dabei schon in den ersten zehn Minuten in die Karten, weil man sich bis zur kurzzeitigen doppelten Unterzahl selbst dezimierte. Remshalden setzte sich über ein 5:8 in der 17. Minute bis zum 9:13-Pausenstand ab.

„Die Ansage in der Kabine war, den Ball in der zweiten Halbzeit noch schneller zu machen und vor allem bei einem Ballgewinn schneller vorzuspielen“, so Michael Walter. Das habe man prinzipiell auch getan, allerdings merkte der Coach an: „Wenn wir dann mal durch waren, stand da eben immer noch der Remshaldener Torhüter, der ein Wahnsinns-Spiel gemacht hat. Zudem sind 27 verworfene Bälle einfach zu viel. Bei allein zehn oder elf vergebenen freien Würfen wird’s schwer.“ So zog der SVR langsam davon, bis Mitte der zweiten Hälfte beim 14:22 bereits ein deutlicher Acht-Tore-Vorsprung von der Anzeigentafel leuchtete. Der SKV mühte sich zwar weiter redlich und legte ordentlich Kampfgeist an den Tag, schaffte es bis Spielende und dem deutlichen 20:30-Endergebnis aber nicht mehr, den Abstand noch einmal entscheidend zu verkürzen. „Uns haben heute mit Tobias Selcho, Michael Weiss und Denis Heim auch einfach die Alternativen gefehlt“, lautete Michael Walters Einschätzung. Spätestens ab Mitte der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte rapide nach, „da konnten wir auch nicht mehr die Wege in der Abwehr gehen. Vor allem ein Tobias Selcho hat heute im Mittelblock gefehlt, dass sich die anderen auch einmal ausruhen können.“