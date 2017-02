Oberstenfeld/Handball Druck liegt beim Gegner

Oberstenfeld - Ob bei der Neckarsulmer Sport-Union das große Zittern beginnt, wenn in der Handball-Württembergliga die Partie gegen den SKV Oberstenfeld ansteht? Die Zahlen sprechen dafür, immerhin ist der SKV mit zuletzt drei Siegen in den direkten Duellen eine Art Angstgegner der NSU. Am Sonntag um 17 Uhr kommt es in der Audi-Stadt zur Neuauflage. Der Tabellendritte Neckarsulm empfängt den Sechsten Oberstenfeld.