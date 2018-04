Oberstenfeld/Handball Der SKV bestreitet sein letztes Heimspiel

Auch diesmal erwartet der Co-Trainer wieder eine „sehr schwierige“ Aufgabe, auch wenn beide Teams in der Tabelle fast gleichauf sind. „Schwaikheim ist eine gute Mannschaft, die auch höher stehen könnte. Zudem haben wir viele angeschlagene Spieler“, berichtet Bäuerle. Das geht so weit, dass in den vergangenen Wochen an ein normales Training kaum zu denken war. „Es waren gerade diese Woche wenige im Training. Und viele derer, die da waren, sind angeschlagen. Das war schon extrem.“ Statt Einheiten mit Zweikämpfen absolvierte die Mannschaft also vor allem Wurfübungen. „Richtig fit sind eigentlich nur unsere Torhüter und Kreisläufer, und man hat ja schon beim Derby in Beilstein gesehen, dass am Ende bei uns die Kräfte nachgelassen haben“, so Bäuerle.

Zumindest auszufallen scheint für das Heimspiel am Freitagabend niemand, auch nicht – Stand Donnerstag – die beiden am stärksten angeschlagenen Marc Pflugfelder und Timo Stauch. Ebenso wird Tobias Selcho nach seiner Bänderverletzung am Sprunggelenk wieder mit von der Partie sein. „Sich nochmal über 60 Minuten auf der Platte zerreißen, das ist für unsere Spieler trotzdem machbar. Wir wollen da auch nicht zu viel klagen“, sagt Bäuerle. Und mit einem Sieg würde der SKV ja nicht nur den Klassenerhalt feiern, er würde den Gegner in der Tabelle auch überflügeln.