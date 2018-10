Oberstenfeld/Handball Das neue Dreigestirn kommt langsam in Fahrt

An Timo Stauch schätzt Michael Walter neben der Dynamik nicht zuletzt „seinen harten Wurf. So wie der wirft könnte ich den Ball wahrscheinlich nicht einmal mit dem Fuß beschleunigen.“ Auch Stauch kam bereits im Sommer 2017 zum SKV, hatte die Handballschuhe aber eigentlich schon an den Nagel gehängt. „Nach meinem zweiten Kreuzbandriss wollte ich eigentlich gar nicht mehr spielen“, sagt der gebürtige Ludwigshafener. Aus seiner Studienzeit in Ludwigsburg kannte er jedoch einige Oberstenfelder Akteure und stieg wieder ein. „Aber in der ersten Saison war ich noch nicht richtig fit“, räumt der 29-Jährige ein. „Vor dieser Saison hatte er aber eine Bomben-Vorbereitung“, lobt Walter. Und das zahlt sich mehr und mehr aus. Schon zweimal hat Stauch in den bisher acht Partien zehn Tore in einem Spiel erzielt und dabei den vom Trainer attestierten harten Wurf bestätigt. „Ich denke, dass ich mich über meinen Armzug nicht beschweren kann“, sagt Timo Stauch lachend. Auch er sieht noch einiges Potenzial in seiner Mannschaft, wenn das Zusammenspiel sich weiter verbessert. „Ich glaube, dass wir jeden Gegner in der Liga schlagen können. Aber nur, wenn alle 100 Prozent bringen.“

Linkshänder Hannes Eisele ist vor dieser Saison aus Ditzingen zum SKV gestoßen und damit das neueste Mitglied im Oberstenfelder Rückraum – und mit 21 Jahren das jüngste. „In den ersten Spielen fehlte uns zum Teil noch die Abgezocktheit und natürlich auch die Abstimmung. Aber so langsam spielt es sich ein. Gegen Alfdorf ist irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Und der Sieg bei der HSG Schönbuch war ein Fingerzeig“, sagt er und ergänzt: „Ich versuche, in jedem Spiel dazuzulernen.“ Gegen Altensteig möchte er am Sonntag nun den vierten Sieg aus fünf Spielen holen – und mit dem SKV weiter Fahrt aufnehmen.