Oberstenfeld/Handball Aufgrund sinkender Teilnehmerzahl stellt sich die Terminfrage

Was ihm viel mehr Sorgen bereitet, ist die auch in diesem Jahr weiter gesunkene Teilnehmerzahl. Kamen in Spitzenzeiten 150 Mannschaften nach Oberstenfeld, waren es 2017 nur noch 74, dieses Jahr sind es gar nur um die 60. „Es scheint, dass Pfingsten mehr und mehr zur Haupt-Urlaubszeit geworden ist. Denn es geht anderen Turnieren ähnlich, das ist kein reines Oberstenfelder Problem“, sagt Schmid. Insbesondere im Jugendbereich sind die Teams weggebrochen. „Wir hatten für den Montag für die C-, D- und E-Jugend jeweils männlich und weiblich einen Wettbewerb ausgeschrieben. Zwei Wochen vor Turnierbeginn hatten wir da insgesamt nur zwei Anmeldungen. Also haben wir entschieden, den Montag komplett zu streichen“, so Schmid. Lediglich einen Mini-Wettbewerb mit drei männlichen C-Jugend-Teams gibt es am Sonntag.