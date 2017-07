Oberstenfeld-Gronau - Auf dem Häckselplatz in Gronau ist am späten Mittwochnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Etwa zwei Drittel des Häckselguts gingen in Flammen auf und lösten einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Die Rauchsäule ist zeitweise bis nach Freiberg zu sehen gewesen, wie User auf unserer Facebook-Seite meldeten. Der Brandgeruch reichte bis in die benachbarten Gemeinden.