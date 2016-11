Oberstenfeld Frauen und Produkte vernetzen sich zum Adventsmarkt

Der Bauernhof bietet dabei genau das richtige Ambiente, um Lust auf den Advent zu machen. Ob in der rustikalen Scheune mit Strohballen oder einmal ums Eck, bei den überdachten Standorten; die Stände inspirierten vielfach für die winterliche Saison: Holz- und Sägearbeiten, Gutsle, Kerzen, viel Wärmendes oder einfach Schönes für die stimmungsvolle Dekoration von Haus und Garten.

So haben sich etwa Nicole Röth und Annette Graf der Schafwolle verschrieben. In gefilzter Form fanden sich bei Ihnen in Hülle und Fülle weiche Stulpen, Teewärmer oder auch Broschen und Haargummis aus dem Material.

Sonja Beyer wiederum ist eine wahre Künstlernatur, was das Talent betrifft, aus dem großen Schatz der Natur, gefällige Adventsgestecke und kreative Arrangements herzustellen. Auch Sandra Killinger orientierte sich mit ihren gefertigten Textilprodukten an dem bevorstehenden Fest: neben Schals, Mützen oder Sportbeuteln konnte man niedliche Wichtel, Stiefelchen oder genähte Tannenbäume erwerben. Antje Poller ist Fotografin. Ihre Kunst ließ sich auf Bildern oder Kissen mit Tiermotiven wiederfinden.

Sibylle Kori ist die Projektmanagerin des Netzwerkes und ein Bündel an Tatkraft und guten Ideen. Die Landwirtin weiß, dass auch die gesunde Ernährung eine große Rolle an den Festtagen spielt. Ihr Warenkorb präsentierte die umfangreiche Palette des Bauernhofes: Nudeln, frische Eier, Marmelade sowie Obst und Gemüse. In ihren Regalen fanden sich auch die Erzeugnisse von Kräuterpädagogin Claudia Nafzger. Sie bietet außer den naturgesunden Produkten mit viel Grün auch Kräuterführungen an. Genießertouren durch das Bottwartal gibt es bei Petra Offergeld zu buchen. Über die Seherin von Prevorst beispielsweise können ihre Teilnehmer dabei eine Menge in Erfahrung bringen.

Für Auszeiten der besonderen Art ist Ute Bernhardt zuständig. Gemeinsam mit ihr kann man bei den Waldspaziergängen für alle Sinne, Ruhe und Entspannung finden. Beim Adventsmarkt hat sie obendrein mit einem Fühlsack gezeigt, wie schnell man über die bloße Berührung, einen Gang zurückschalten kann.

Und am Nachmittag kamen schließlich auch noch auch die Kleinen groß raus: das Basteln mit Werkstoffen wie knorrige Holzhurgele oder Moos und Heu führte zu hübsch gestalteten Dekorationsmöglichkeiten fürs eigene Zuhause.