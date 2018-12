Oberstenfeld Ein Glücksfall auf zwei Beinen und vier Rädern

Die aus Lüneburg in Norddeutschland stammende Gaby Schlesiger ist hierfür bestens geeignet. Im roten Flitzer herrscht meist gute Laune. „Na, wie geht’s Ihnen heute?“, begrüßt die Chauffeurin den nächsten Fahrgast, die ihre „Kunden“ meist schon gut kennt. „Wir reden gerne, man merkt schnell, zu wem man einen guten Draht hat und bei wem es etwas länger dauert.“ Auch für Gaby Schlesiger ist die Arbeit ein Glücksfall. „Das macht mir megamäßig viel Spaß. Ich würde das gerne noch länger machen.“ Leider ist der Dienst nur bis zum Ende des kommenden Jahres möglich. Für ihre Einsätze hat die Fahrerin freie Hand. Ich plane völlig eigenständig, je nach dem, was anfällt.“ So wird es nicht zu viel, und die einzelnen Fahrten arten nicht in Stress aus.

Die Fahrten kosten einen kleinen Obolus von ein oder zwei Euro, je nach Strecke, mit dem Gaby Schlesiger die Auslagen für Benzin und ihr Diensthandy bezahlt. Aber nicht alles ist möglich. Eine „Shopping-Tour“ wird es mit dem Seniorenmobil nicht geben. „Ich fahre die Leute gerne zum Einkaufen, aber nicht von A nach B und dann nach C.“ Mitunter wollen die Fahrgäste aus Gronau, Prevorst und Oberstenfeld auch mal in die Nachbarorte zum Arzt oder in einen bestimmten Laden. „Das ist dann natürlich auch drin. Aber umgekehrt geht das leider nicht.“ Anfragen aus Beilstein, wo es einen solchen Fahrdienst nicht gibt, hat es auch schon gegeben.

Heute geht es zum „Suppentöpfle“, das einmal im Monat seinen Deckel öffnet. Steil geht es in Gronau den Berg hinauf. Margarethe Theiss wartet schon an der Haustüre auf ihr Taxi. „Ich fahre schon seit acht Jahren mit“, sagt die Seniorin, die einen vollen Terminplan hat. Nachmittags geht’s noch zur Seniorenfeier im Haus Ahorn in Beilstein. „Grad ist’s ein bissle wild bei mir.“

Im Auto werden die neuesten Nachrichten ausgetauscht. Wer gestorben ist, wem es nicht mehr so gut geht, wen man mal wieder gesehen hat. Ruth Müller ist ebenfalls froh über den Fahrdienst. „Sonst komm ich ja gar nicht mehr runter nach Oberstenfeld. Mit dem Bus wird es immer schwerer.“ Im Kofferraum ist Platz für zwei Rollatoren, selbstverständlich hilft Gaby Schlesiger beim Ein- und Aussteigen tatkräftig mit.

Es wird geplaudert, die Zeit vergeht im Nu. „Lassen Sie uns doch beim Frische-Mayer raus, ich hab noch ein paar Sächle zu besorgen“, meint Margarethe Theiss. Man sieht sich beim Essen wieder, Fahrgäste für die Heimfahrt melden sich an. Die „Kunden“ sind sehr dankbar, freut sich Gaby Schlesiger. „Ich treffe nur auf freundliche Menschen.“