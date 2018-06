Oberstenfeld Der Schuldenberg ist immer noch hoch

Die Schulden im Kernhaushalt hatten übrigens noch 2016 rund 4,17 Millionen Euro betragen. Der Schuldenzins konnte von damals jährlich 85 700 auf aktuell 68 500 Euro reduziert werden. Im Vergleich mit ähnlich großen Kommunen mit 5000 bis 10 000 Einwohnern im Ländle steht Oberstenfeld noch relativ gut da. Deren Pro-Kopf-Verschuldung lag 2016 mit Eigenbetrieben bei durchschnittlich 1368 Euro.

Die Fraktionen hatten in der Ratssitzung die vorläufige Jahresrechnung unkommentiert gelassen. „Die Zahlen haben nur eine Tendenz wiedergegeben“, sagte Michael Meder, Fraktionschef der Freien Wähler, auf Nachfrage. Im Laufe eines Jahres bewege sich viel in einem Haushalt – und erst am Ende sei es für die politische Arbeit jeweils wichtig, den genauen Schulden- und Rücklagenstand zu wissen.

Ähnlich sieht das Wolfgang Streufert, der CDU-Fraktionsvorsitzende. „Es sind noch keine belastbaren Zahlen gewesen, aber es wäre für die Bevölkerung besser, wenn Schulden und Rücklagen auch dargestellt würden.“ Ansonsten helfe die gute aktuelle wirtschaftliche Lage, die Ausgangsposition zu verbessern. „Wenn die Leute in Lohn und Brot stehen, sind wir ganz gut unterwegs“, sagt Streufert angesichts hoher Steuereinnahmen.

Ein Lob für die „sehr kompakte und verständliche“ Darstellung durch den Kämmerer Ingo Wörner spricht Günter Perlinger, Fraktionschef der SPD, im Gespräch mit unserer Zeitung aus. Zur Verschuldung wünsche er sich – auch mit Vergleich zu den Vorjahren – eine vollständige Darstellung, „auch wenn diese aufgrund der ausstehenden Daten noch vorläufig bleiben muss“. Er sehe das Fehlen aber nicht als dramatisch an, da es sich nur um einen Zwischenbericht gehandelt habe. Der Schuldenabbau müsse mit Blick auf den Erhalt der Infrastruktur geschehen. Etwa, wenn neue Kita-Plätze in Prevorst oder in der Hausmeisterwohnung an den Bäderwiesen geschaffen würden. Dies sei aber sparsam erfolgt.