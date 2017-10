Bravourös ist der Murrer Turner Yasin El Azzazy über zwei Ausscheidungsrunden und das Halbfinale ins große Finale der TV-Sendung „Ninja Warrior“ gehangelt, geklettert und gesprungen. Das schaffte er als einer von nur 28 Teilnehmern, nachdem sich mehr als 13 000 Frauen und Männer beworben hatten. Doch im Kampf der Allerbesten scheiterte der 27-Jährige an der vierten von neun Stationen im ersten Parcours. Bei der so genannten Affenschaukel konnte sich Yasin El Azzazy nicht an einer Kugel festhalten, die an einem Seil baumelte. Der Student aus dem Bottwartal rutschte ab und fiel ins Wasser. Die beiden Moderatoren Frank Buschmann und Jan Köppen hatten es schon kommen sehen und geunkt, dass der Murrer mit zu wenig Schwung an die Aufgabe herangehe. Sie sollten leider recht behalten.