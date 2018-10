Murr Weihnachtssterne erfüllen Kinderwünsche

Dass die Aktion bis jetzt noch nicht so stark nachgefragt ist, liege daran, dass es die Premiere sei, ist sich Torsten Bartzsch sicher. „Ich denke, es muss sich erst noch herumsprechen, dann werden viele der angesprochenen Eltern auf uns zukommen.“ Die niedrige Zahl der Rückmeldungen bedeute jedenfalls nicht, dass es in Murr keine wirtschaftlich schwachen Menschen gebe. Personengruppen wie Alleinerziehende oder Arbeitslose gebe es selbstverständlich auch in seiner Gemeinde – und genau diesen Menschen wolle man zur Seite stehen.

Der anonymisierte Wunschstern wird am 19. November mit einer Nummer an den Murrer Weihnachtsbaum im Bürger- und Rathaus aufgehängt. „Jeder hat die Chance, einem Kind ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern – egal ob als Privatperson, als Firma oder als Verein“, sagt der Bürgermeister Torsten Bartzsch. Er weist darauf hin, dass die Geschenke dann schön eingepackt bis zum 6. Dezember beim Zentralen Service abgegeben sein sollten. Die Geschenkabgabe beginnt am 19. Dezember während der üblichen Öffnungszeiten des Murrer Bürger- und Rathauses.