Murr/Triathlon Marc Dülsen löst Ticket für den Hawaii-Ironman

„Darauf habe ich drei Jahre hingearbeitet. Jetzt hat es endlich geklappt! Hawaii ist natürlich das Rennen aller Rennen, bei dem jeder Triathlet einmal mitmachen möchte. Die Teilnahme dort ist die Krönung für jeden Profi“, verleiht Marc Dülsen seiner Freude Ausdruck. 50 Triathleten werden sich auf Hawaii über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen messen. „Je nachdem, wie gut das Training verläuft, wird es mein Ziel sein, unter die ersten 25 zu kommen“, blickt Dülsen voraus.

Aufgrund der WM-Qualifikation konnte Marc Dülsen auch verschmerzen, dass ihm beim Ironman im Kraichgau gerade einmal zwei Sekunden auf den zweiten Platz gefehlt hatten. Einen zwischenzeitlichen Rückstand von vier Minuten auf Markus Rolli hätte er bei der herrschenden Hitze beinahe aufgeholt. Im Schlussspurt konnte er aber nicht mehr am Zweitplatzierten vorbeiziehen. „Auf den letzten zwei Kilometern habe ich ihn vor mir gesehen, ich habe noch einmal alles aus mir herausgeholt“, beschreibt Dülsen, der aber nicht groß hadert: „Ohne den Podestplatz und die WM-Quali hätte das schon an mir genagt. Man fragt sich dann, wo man im Rennen die zwei Sekunden verloren hat. Aber Triathlon ist ein ehrlicher Sport. Markus Rolli war zwei Sekunden schneller und er hat sich Platz zwei verdient.“ Sein Ziel, das Podest zu erreichen, erreichte Marc Dülsen recht souverän: Zwei Minuten und zehn Sekunden betrug sein Vorsprung auf Markus Liebelt. Beeindruckend auch die Leistung des Siegers: Lokalmatador Sebastian Kienle ersprintete sich einen Vorsprung von elf Minuten auf das Verfolgerduo. Marc Dülsen zollt Respekt: „Genauso wie Markus Rolli trainiert er tagtäglich auf dieser Strecke. Er ist einfach in einer anderen Liga gelaufen.“