Murr TCM feiert rauschendes Jubiläum

Beim Festakt am Samstag füllten rund 100 Gäste, darunter auch Bürgermeister Torsten Bartzsch mit Gemahlin, das Zelt und erlebten einen bunten Abend: Nach der schwungvollen Eröffnung durch das TCM-Bläsertrio gab Vorstand Roland Clasen einen Überblick über die Geschichte des TCM und wichtige Erfolgsfaktoren für eine gesunde Entwicklung. Zur Vertiefung rief er Gründungs- und Ehrenmitglied Heinz Allmendinger sowie Elmar Laibacher auf die Bühne, die im Interview sportliche und auch gesellige Anekdoten in Erinnerung riefen. Diese Vorlagen konnte Bürgermeister Bartzsch in seinem anschließenden Grußwort aufgreifen und die Gemeindesicht auf die Vereinsgeschichte beleuchten.

Die neuformierte Tiebreak-Combo um Musikus Franz Pilhartz leitete dann gekonnt und melodisch in den gemütlichen Teil des Abends mit Tanz und Musik ein. Forderungen nach Zugaben gab es auch bei der Darbietung der TCM-Version des Chianti-Liedes durch Vorstand und Orgateam und den Wackeltenören der Herren mit ihrem Liebeslied an den Verein „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“. Als die unvermeidlichen Wildecker Herzbuben dann gegen Mitternacht aufspielten, war das Fest noch lange nicht zu Ende…