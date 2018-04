Murr/Nowosibirsk Ostern kann hier fünf Wochen später sein

Am Ostersonntag ist es um die Mittagszeit im Stadtzentrum außergewöhnlich ruhig. Ein großes Stück der Hauptstraße wurde für die Kreuzprozession gesperrt, alle Einmündungen mit schweren Fahrzeugen blockiert. In einigem Abstand geht ein Polizist mit einem Spürhund voran. Aus der Ferne ist schon das Glockenläuten zu hören. Dann weht ein Hauch von Weihrauch durch die Straße und Geistliche in hellem Rot und Gold kommen in Sicht. In der Mitte wird das Kreuz getragen, zu beiden Seiten eine Laterne, dahinter Ikonen und Banner in leuchtenden Farben. Über den nachfolgenden Menschen wehen rote und weiße Luftballons. Umrahmt wird die Menge von weiteren Geistlichen, die Weihrauchfässer schwingen. Drei Kilometer werden sie so durch Nowosibirsk ziehen – von der Himmelfahrtskathedrale bis zur Alexander-Newski-Kirche.

Immer mal wieder ruft jemand „Christus ist auferstanden!“, worauf die anderen lauthals mit „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ antworten. Hin und wieder singen die Menschen im Chor. An der Kapelle des Heiligen Nikolaus, die wie eine Insel in der Mitte der Straße steht, wird für eine Andacht halt gemacht. Danach zieht die Menge weiter. Wie viele Teilnehmer es in diesem Jahr sind, ist schwer zu sagen, da sich der Prozession ständig neue anschließen. Im vergangenen Jahr sollen es über 13 000 gewesen sein. Aber selbst ein Bruchteil davon wäre in einem Land, in dem noch vor 30 Jahren der Atheismus forciert wurde, beachtlich.

Doch nicht alle sind in Feierstimmung. Als der Verkehr schon wieder fließt, steht am Straßenrand eine einzelne Frau. In ihren Händen hält sie ein Plakat mit der Aufschrift „Putin ist Russlands Unglück“. Darunter hat sie alle Ereignisse aufgelistet, bei denen der amtierende Präsident ihrer Meinung nach versagt hat – von den Kriegen in Tschetschenien über den Untergang des U-Bootes „Kursk“ bis hin zum Brand des Einkaufszentrums „Winterkirsche“ in der sibirischen Stadt Kemerowo.