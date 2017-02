Murr Närrisch werden erwünscht

Murr - Was für ein Traumwetter! Mit Sonne und milden Temperaturen breitet sich am Sonntag über Murr die perfekte Kulisse für den beliebten Karnevalsumzug aus. Zum 40. Mal organisieren die Carnevalsfreunde Murr die Gaudiraupe. Bei den mehr als 40 Teilnehmern, sind vier Neue mit am Start.