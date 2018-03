Murr Kreis gibt für den Kreisverkehrgrünes Licht

Murr - Der Bau des Kreisverkehrs am Ortseingang beim Bergkeltertunnel in Murr hat eine weitere Hürde genommen. Der Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik bewilligte am Montag einstimmig das Projekt. Zuvor hatte schon der Murrer Gemeinderat grünes Licht gegeben. Der Kreisel wird damit wohl dieses Jahr innerhalb von fünf bis sechs Monaten gebaut. Allerdings muss das Verbandsbauamt Großbottwar zuvor noch eine Ausschreibung vornehmen.