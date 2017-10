Murr Im Zeichen von Freundschaft und Gesang

Murr - Einen tollen Abend präsentierte der SGV mit seinem Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen des 1997 als „junger Chor“ gegründeten und später in „Salt’n Peppers“ umbenannten zweiten Chors der SGV-Gesangsabteilung. Er sollte – so Liane Sinn als Vorsitzende in ihren Grußworten – als „Salz in der Suppe“ das musikalische Angebot ergänzen. Nach dem Gründungsdirigenten Herbert Mai und der Nachfolgerin Gudrun Ulrich leitet und prägt Achim Meyer nun seit zehn Jahren die Chorgruppe, die sich unter Leitung des agilen „Lehrers, Komponisten, Pianisten und Dirigenten“ zu einem großartigen Klangkörper entwickelt hat. Als Gäste wirkten am Samstag Burkhardt Wörnle (Schlagzeug) und Roger Stüps (Bass) sowie der Akkordeonverein Maichingen unter Leitung von Sieglinde Strobel mit. Die Gruppe und die „Salt’n Peppers“ verbindet eine enge langjährige Freundschaft.