Murr Im größten Freiluft-Fischrestaurant

Murr - Eine riesengroße Pfanne steht auf der Kochstelle, die Bandnudeln ganz unten, oben drauf kommen die frisch geschnittenen Lachsfilets, dazu Kräuter und Gewürze, Sahne und ein Schuss Weißwein – da läuft jedem schon beim Zuschauen das Wasser im Munde zusammen. „Das Essen wird bei uns sozusagen in gläserner Produktion zubereitet“, sagt Jobst Schaaf, Pressewart vom Murrer Angelverein. „Die Küche leitet unser Chefkoch.“ Gleich nebenan gibt es Scampi-Spieße, Calamari, Heringsbrötchen, gegrillte Makrele und geräucherte Forelle: „Ein mit anderen Festen unvergleichlich großes Angebot.“ Und die Besucher danken es den Veranstaltern des Fischerfestes vom Angelverein in Murr. Die 800 Plätze auf dem idyllischen Vereinsgelände sind am Sonntagmittag restlos belegt, 40 Leute stehen in der Schlange, um sich eine Portion Lachsrahmnudeln zu sichern. Etliche nehmen auch Essen mit nach Hause, einer füllt eine ganze Tasche mit frisch geräuchertem oder gegrilltem Fisch, eingepackt in Alufolie. Am Samstag gab es Zanderfilet und am Sonntag eben die wunderbaren Lachsrahmnudeln. „Die ersten Leute waren schon um 10.30 Uhr da, eine halbe Stunde vor Festbeginn, um die gefürchtete Schlange zu umgehen“, sagt der 27-jährige Vereinsvorstand Philipp Eberle lächelnd.