So wird etwa ein Stelenwald angelegt, der unterschiedliche Höhen und Schwierigkeitsgrade bietet. Das Büro KuKuk stellt die Spielelemente selbst her. Hängematten, Holzpodest, Bänke, eine Sitzlandschaft und der Stelenwald bilden den Hauptbestandteil des Generationenplatzes. Das Robinienholz gilt nach Angaben der Verwaltung als sehr witterungsbeständig. Ob man im Vorfeld die Familien im Neubaugebiet mit einbezogen habe, wollte Uwe Riedel von den Freien Wählern wissen. Schließlich seien sie die Hauptnutzer. Das habe man bewusst nicht, erklärte Torsten Bartzsch. Denn deren Wunsch seien bestimmt die klassischen Spielgeräte, was man diesmal nicht wolle. Der Hintergrund: Es gibt bereits im Langen Feld VI, im Kornblumenweg, einen Kinderspielplatz.