Murr Gefährlich wird’s, wenn zu nah geparkt wird

Murr - Kürzlich hat es in der Marbacher Straße in Murr einen Unfall gegeben, der zwar glimpflich ausging, aber für eine Diskussion auf der Facebook-Plattform unserer Zeitung sorgte. Ein Leser fordert an der Bushaltestelle an der Marbacher Straße in Fahrtrichtung der Schillerstadt ein Parkverbot. Er will damit erreichen, dass Linienbusse nicht mehr so stark ausschwenken müssen.