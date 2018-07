Einige Akteure der vergangenen Jahre haben inzwischen schon auf größeren Fußballbühnen gestanden. Allen voran ist hier vielleicht Domenico Tedesco zu nennen. Der stand einst als Coach der Hoffenheimer Jugend auf der Anlage am Murrer Hermannsplatz an der Seitenlinie. Vergangene Saison hat er nun das Team von Schalke 04 in die Champions League geführt. Auf Spielerseite hat es mit David Otto von der TSG 1899 Hoffenheim ein ehemaliger Teilnehmer des HTL-Cups bereits in die Europa League und die deutsche U19-Nationalelf geschafft. Weitere frühere Teilnehmer können mittlerweile auf Einsätze in der 3. Liga zurückblicken oder sind auf dem Sprung in die 2. Bundesliga.