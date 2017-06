Murr/Fußball Björn Kugler ist neuer Trainer des SGV Murr

Aus familiären und beruflichen Gründen hatte Björn Kugler eigentlich eine Auszeit nehmen wollen, weshalb er zum Saisonende in Kirchberg aufhörte. „Dann kam aber die Anfrage vom SGV, und das hat mich ins Grübeln gebracht“, sagt Kugler. Für ihn war dabei klar: „Wenn überhaupt, dann kam für mich nur Murr in Frage“, sagt er heute. Bei anderen Angeboten, die ihm ins Haus geflattert seien, „habe ich gar nicht erst begonnen zu überlegen“.

Doch warum diese Affinität zum SGV? Das hat gleich mehrere Gründe, wie er betont. „Ich habe die Entwicklung des Vereins lange verfolgt und den Eindruck, Murr ist ein aufstrebender Verein, bei dem ein familiäres Klima herrscht. Das ist mir wichtig.“ Zudem verfüge der Verein über viele talentierte Spieler und eine gute Jugendarbeit. „Hier scheint die Welt in Ordnung zu sein. Die Trainer und Funktionäre haben in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet.“ Dazu kommt, dass Björn Kugler als DFB-Stützpunkttrainer in der Vergangenheit mehrmals mit dem SGV in Berührung gekommen ist – ob durch Spieler, die er trainierte, durch Freundschaftsspiele gegen Murrer Jugendmannschaften, oder aber durch das DFB-Mobil, mit dem er Station in Murr machte. „Da habe ich gemerkt, dass die Jugendleitung hier sehr engagiert ist“, erinnert er sich.

Und dann ist da noch ein dritter, sicherlich nicht ganz unwichtiger Punkt. Ihn führt Björn Kugler wie folgt aus: „Als Kind war ich oft bei meiner Großmutter, die in Murr im Biegel gewohnt hat. Also in direkter Nähe zum Sportplatz. Dadurch hatte ich immer eine emotionale Verbundenheit hierhin. Mein Vater spielte für den SGV, mein Großvater war hier Abteilungsleiter.“ Damit schließt sich wohl nicht nur aus Sicht des Vereins sowohl im Hause Kugler als auch beim SGV ein Kreis.