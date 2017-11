Murr Bei Kids kommt keine Langeweile auf

Murr - Langeweile in den Herbstferien – nicht in Murr. Seit Mittwoch und noch bis Sonntag können sich Jungs und Mädchen zwischen fünf und zwölf Jahren bei der Kinderbibelwoche (KiBiWo) im Gemeindehaus Oase amüsieren. Mit Basteln, Spielen und Geschichten werden die freien Tage spannend gestaltet. Etwa 100 Kids nehmen an der Veranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde und des CVJM Murr teil. ,,In diesem Jahr haben wir eine spannende Bandbreite was das Alter betrifft“, freut sich Tina Häcker, die Koordinatorin, über die vielen Teilnehmer. Von Kindergartenkindern bis zu Sechstklässlern ist jede Altersgruppe vertreten. Auf die jungen Abenteurer passen circa 70 Mitarbeiter ehrenamtlich auf. Unter ihnen finden sich viele junge Helfer – einige leisten ihr Sozialpraktikum der achten Klasse ab.