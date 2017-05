Murr Arbeiten für das Lange Feld liegen im Plan

Einen Endbelag erhalten danach aber auch benachbarte Straßen im zweiten Bauabschnitt vom Langen Feld VI sowie im Tannenweg. „Wir haben dies im Paket der Erschließung für den dritten Abschnitt mit hineingenommen“, erklärt der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch. Die Gemeinde betreibe derzeit noch einige andere Straßenbauprojekte. So haben auch der Alemannenweg, der Harzbergweg, die Löwengasse und der Ziegeleiweg einen Endbelag erhalten. Auf dem Gehweg des Birkenwegs ist dieser bauliche Feinschliff ebenso Fakt wie auf dem des Lagauer Wegs. Von dort wird ein Verbindungsweg ins Gewerbegebiet erst realisiert, wenn das Autohaus Heß steht. Die Kosten für die Endbeläge auf den vier Straßen und den beiden Gehwegen betragen rund 108 000 Euro.

Ein weiteres Paket für den Straßenbau will der Bürgermeister in der Ratssitzung am 30. Mai endgültig festzurren. Dann werden die Gewerke für die Sanierung der Mozartstraße und der Silcherstraße vergeben. Die öffentliche Ausschreibung für die Arbeiten sei erfreulich verlaufen, berichtet Bartzsch. Lag die Schätzung zuvor noch bei 900 000 Euro, so habe man nun das günstigste Angebot mit 700 000 Euro vorliegen.