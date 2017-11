Mundelsheim „Seelhofen IV“ steht in den Startlöchern

Mundelsheim - Die Nachfrage nach Bauplätzen in der Region ist groß – da macht auch Mundelsheim keine Ausnahme. Zudem läuft der Flächennutzungsplan der Kommune im Jahr 2020 aus – ein idealer Zeitpunkt also, um das Neubaugebiet „Seelhofen IV“ auf den Weg zu bringen. Das sah auch der Gemeinderat so. Allerdings setzte man sich selbst eine Hürde, an der in anderen Gemeinden die Realisierung von neuem Wohnraum gescheitert ist, betonte Bürgermeister Holger Haist in der Sitzung des Gremiums am Donnerstag nochmal: „Das Neubaugebiet sollte nur realisiert werden, wenn sämtliche Grundstücke sich in Besitz der Gemeinde befinden.“