Mundelsheim Kunterbuntes Treiben mit junger Band

Mundelsheim - Der „Rock-Fasching“ in der TV-Halle ist längst kein Geheimtipp mehr. Eine Woche vor dem eigentlichen Faschingswochenende veranstaltet der Handball-Förderverein Mundelsheim schon traditionell eine närrische Sause mit Live-Band als stimmungsvollen generationenübergreifenden Faschingsauftakt. Neu waren in diesem Jahr allerdings die Musiker. Üblicherweise hatten Purple Sun für ein handgemachtes Musikerlebnis gesorgt. Im Herbst 2016 gab die in der Region beliebte Coverband nach über 40 Jahren ihren letzten Auftritt. Aber der Nachwuchs steht zum Glück schon in den Startlöchern. Im Bottwartal hat sich nämlich schon die nächste Generation formiert und könnte nun tatsächlich in die Fußstapfen der jetzt schon legendären Purple Sun treten. Die Musiker nennen sich Campus und ihre Lettern strahlten am Samstagabend schwarz auf weißem Grund fett als Hintergrundkulisse ihrer Show auf der Bühne.