Mundelsheim Komplizierte Aufgabe routiniert gelöst

Und hier lag auch schon die erste Schwierigkeit: das Objekt, eine alte Werkstatt, war in Brand geraten. In dem zweistöckigen Haus waren laut Übung vier Leute eingeschlossen. Wegen der dichten Bebauung konnten die Feuerwehrleute nur von einer Seite ans Gebäude herankommen. Eine Treppe in den zweiten Stock gab es nicht, so mussten die Floriansjünger mit Leitern in die zweite Etage kommen. Doch das war bei Weitem nicht alles: Vier Nebelmaschinen simulierten eine starke Rauchentwicklung und ein scharfer Knall aus der Scheune symbolisierte hochgehende Sprühdosen. Zu allem Überfluss war in der vollgestellten Scheune auch noch eine Gasflasche versteckt worden. „Alte Scheunen oder Garagen sind wirklich schlimmer als große Fabrikhallen“, kommentiert Alexander Fink. „Oft stehen die Gebäude voll mit verschiedenem Zeug, von landwirtschaftlichen Geräten bis hin zum Grill kann dort alles drin sein“, erklärt er. „Zudem weiß man nie, wo sich die Leute vor dem Feuer hingerettet haben. Bei großen Hallen gibt es zumindest einmal eine Art Lageplan. Das haben wir hier nicht.“