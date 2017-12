Mundelsheim Hartplatz sollte schon beschlossen werden

Bürgermeister Holger Haist verteidigt indes sein Vorgehen und verweist auf die Gemeindeordnung. Rückendeckung bekommt der Rathauschef vom Landratsamt Ludwigsburg. Nichtöffentlich verhandelt werden dürfe oder müsse, wenn das öffentliche Wohl oder Interessen Einzelner dies erforderten. „Es geht um den Datenschutz“, erklärt Haist auf Nachfrage. „Wir müssen im Gemeinderat über alles reden können, wie zum Beispiel über Besitzverhältnisse und Ähnliches.“ Nicht-öffentliche Beratungen und Beschlüsse seien üblich. Das Ergebnis sei in der Einwohnerversammlung ja dann auch öffentlich gemacht worden.

„Die eigentliche Diskussion kommt jetzt am Donnerstag“, so Holger Haist mit Verweis auf die heutige öffentliche Sitzung. Dort könne man über alle Varianten und Standorte ergebnisoffen sprechen, „sofern diese realisierbar sind“. Es stimme aber, dass sich der „Hartplatz“ im Lauf der Untersuchungen als Favorit des Planers herauskristallisiert habe. Auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung vom 16. November angesprochen, bleibt Haist eine Erklärung schuldig: „Wir müssen nicht über Dinge reden, die so dann nicht passiert sind.“ Dass der Schritt in die Öffentlichkeit früher hätte folgen müssen, wertet Haist als „eine persönliche Meinung“. Weitere Ideen, Standorte und Alternativen könnten auch noch heute auf den Tisch gebracht werden.

„Bei der Fragestellung der Standorte zur Flüchtlingsunterbringung sind in der Regel Grundstücke/Grundstücksverhandlungen und damit persönliche Interessen einzelner umfasst“, nimmt das Landratsamt Ludwigsburg in seiner Stellungnahme Bezug auf den Paragrafen 35 der Gemeindeordnung. Die Einbeziehung der Öffentlichkeit könne zu jeder Zeit erfolgen. Spätestens müsse dies dann geschehen, „wenn die Gründe, die die Nichtöffentlichkeit erfordern, ausverhandelt sind“. Was die konkrete Situation in Mundelsheim angehe, müsse man den Einzelfall jedoch im Zweifel noch genauer betrachten.