Mundelsheim/Handball Zerfahrenes Spiel endet unentschieden

Hatten in den ersten 30 Minuten die Mundelsheimer viele Chancen liegen lassen, waren nach dem Seitenwechsel zunächst die Gäste oftmals glücklos im Abschluss. So kam der TVM in der 40. Minute durch Andreas Bender zum 21:21-Ausgleich. Für eine Führung reichte es aber erst einmal nicht, denn nach einer Auszeit und einem verwandelten Siebenmeter zog der TSV Bönnigheim wieder auf bis zu drei Tore davon. Wieder mussten sich die Gastgeber mühsam heran arbeiten. In der 55. Minute sorgte Hannes Stahl für das 30:30. Eine halbe Minute später brachte Johannes Wolf sein Team schließlich in Führung und legte weitere 60 Sekunden später gar noch das 32:30 nach. Der TVM hatte es nun in der Hand, die Saison mit einem Sieg abzuschließen. Ein weiteres Tor wollte den Hausherren aber nicht mehr gelingen. Andreas Bender und Björn Berkemann erhielten Zeitstrafen. In Unterzahl kassierten die Mundelsheimer schließlich noch zwei Gegentore. Platz vier zum Saisonende stand bereits vorher fest.