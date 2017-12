Mundelsheim/Handball TVM ist klarer Favorit gegen den Vorletzten

Dass die Mundelsheimer nach dem Unentschieden vor zwei Wochen bei der Hbi Weil-imdorf/Feuerbach ein freies Wochenende hatten, kam dem Trainer übrigens ganz gelegen: „Wir hatten einige Blessuren, die wir so besser auskurieren konnten. So hatte Nico Gassner nach seiner Verletzung ja schon wieder einen Kurzeinsatz, aber die Pause hat ihm jetzt nochmal geholfen. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt Stück für Stück wieder mehr einbauen können“, erklärt Jörg Haug. Zudem seien einige Spieler beruflich recht eingespannt gewesen. „Da tat diese Pause auch mal ganz gut.“ Und nachdem man in den vergangenen Wochen insbesondere bei der Heimniederlage gegen den TV Großbottwar doch einige Ausfälle zu verkraften hatte, ist der Kader am Samstag voraussichtlich komplett.