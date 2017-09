Mundelsheim/Handball Spitzenspiel steigt in der Käsberghalle

Dass die Schorndorfer zu den Favoriten zählen, hat zwei Gründe: Zum einen spielte die SG bereits vergangene Saison oben mit, verpasste die Aufstiegs-Relegation als Dritter nur knapp und hat die Mannschaft weitgehend zusammengehalten. Zum anderen ist da ein prominenter Neuzugang: Adrian Wehner. Der langjährige Zweitligaspieler hatte seine aktive Laufbahn nach mehreren Jahren in Remshalden eigentlich im Sommer 2016 beendet. Der 35-Jährige, der in Schorndorf wohnt, wurde nun aber vonSG-Trainer Michael Rill überredet, wieder in den Harztopf zu greifen. „Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft“, hat Jörg Haug beim Studium des ersten Spiels beobachtet, welches die SG mit 28:26 bei der Hbi Weilimdorf/Feuerbach gewann. „Er hat die Erfahrung und für die Liga noch locker die Spielstärke. Wehner ist einerseits selbst torgefährlich, setzt aber auch seine Mitspieler sehr gut in Szene“, so Haug weiter. Eine Manndeckung gegen den Schorndorfer Rückraumspieler sei zwar „im Hinterkopf, ist aber nicht von Beginn an geplant. Ich glaube, dass wir das auch so schaffen können.“

Sicher ist sich Haug aber darin, dass der Mundelsheimer Defensive eine entscheidende Bedeutung zukommen wird, wie bereits beim klaren Auftaktsieg vergangenen Samstag gegen den HC Oppenweiler/Backnang II. „Wir brauchen eine gute Abwehr in Verbindung mit unseren Torhütern, um dann über unsere Geschwindigkeit zu einfachen Toren zu kommen“, sagt Jörg Haug, weiß aber, dass auch „Schorndorf eine hohe Geschwindigkeit hat. Sie spielen zum Beispiel konsequent die schnelle Mitte, ähnlich wie Oppenweiler. Die haben das allerdings nur eine Halbzeit gemacht, weil sie dann platt waren. Das ist diesmal nicht zu erwarten.“