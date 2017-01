Mundelsheim/Handball Es wäre mehr drin gewesen für den TV Mundelsheim

Eine ärgerliche 30:34-Niederlage haben die zwölftplatzierten Württembergliga-Handballer des TV Mundelsheim am Samstagabend beim Elften TV Bittenfeld II einstecken müssen. „Der Sieg der Bittenfelder war verdient, aber es wäre definitiv mehr drin gewesen für uns. Das wissen alle“, meint Mundelsheims Trainer Jörg Haug und sagt: „Wir hatten die Möglichkeiten, das Spiel offen zu gestalten, haben diese aber nicht genutzt.“

Vielmehr rannten die Gäste von Beginn an einem Rückstand hinterher – mal einem engen wie beim 23:24 in der 41. Minute, mal einem etwas höheren wie beim Stand von 24:30 (48.). „Wir waren immer wieder dran, haben es aber nie geschafft auszugleichen“, sagt Haug, der dafür gleich mehrere Punkte ausmacht. Zum einen bemängelt er die vielen technischen Fehler seiner Spieler. „Das waren wirklich viel zu viele“, sagt er. Zum anderen hätten seine Jungs mehrfach den Ball leichtfertig hergegeben, nachdem sie ihn in der Abwehr erobert hatten. „Und zum dritten haben wir unsere Überzahl nicht ausnutzen können. Die Bittenfelder haben in Unterzahl mehr Tore erzielt als wir in Überzahl. Das darf nicht sein“, so Haug. Alle Punkte zusammen wären dann an diesem Tag einfach zu viel gewesen, auch wenn sein Team in der Abwehr bis auf ein paar kleine Ausnahmen – in denen es einfache Tore hagelte – gut stand.

Ein richtig starkes Spiel hat trotz allem Andreas Bender gemacht. „Er hat nicht nur neun Tore erzielt, sondern eine richtig gute Übersicht gehabt und auf der Mittelposition eine klasse Partie abgeliefert“, hebt Jörg Haug seinen Schützling hervor. TV Mundelsheim:

Ernst, Leonetti – König (1), Bender (9), Wolf (1), Tschürtz (2), Mauch (4), Müller (6/4), Escher, Stahl (7), Kizler, Kraft, Irrion.