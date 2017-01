Mundelsheim/Handball Die Karten des TVM sind so gut wie noch nie

Tatsächlich droht die SG im Falle einer Niederlage in den Abstiegskampf zu rutschen. Die Mundelsheimer könnten hingegen mit einem Sieg nach Punkten mit der SG gleichziehen und „viel von dem gutmachen, was sie in den vergangenen Wochen verpasst haben“, wie es Tobias Klisch formuliert. „Sie spielen zu Hause, die Halle wird voll sein, und sie werden uns keinen Zentimeter schenken. Und genau darauf müssen wir vorbereitet sein und dagegenhalten“, fordert er. Spielerisch sei im Mundelsheimer Angriff vor allem „die Achse Andreas Bender-Hannes Stahl“ sehr stark. „Stahl hat im Hinspiel gefehlt, jetzt ist er dabei. Sie machen immer ihre Tore“, warnt Tobias Klisch. „Wir müssen in der Abwehr gut stehen und Benjamin Krotz so unterstützen, dass er seine Klasse ausspielen kann“, fordert Tobias Klisch von seinem Team. Denn auf der Torhüter-Position sieht er die größten Vorteile für seine Mannschaft. Mit einer gut funktionierenden Defensive habe man auch Chancen auf einfache Tore.

Für Jörg Haug wird es „klar an uns liegen, wie dieses Spiel ausgeht. Wir müssen selbstbewusst in die Partie gehen. Wenn wir stabil in der Abwehr stehen, vorne geduldig im Positionsangriff sind und dann auch die Tagesform stimmt, dann können wir das gewinnen“, glaubt er. Allerdings muss er weiterhin auf Heiko Michy verzichten, womit ihm ein wichtiger Mann im Mittelblock fehlt. Zudem ist der Einsatz der erkrankten Marco Danner und Gerrit Irion fraglich, die beide eine Alternative in der Abwehr sein könnten. Doch das alles soll am Sonntag keine Rolle mehr spielen. „Es ist ein Derby unter Tabellennachbarn, die Halle wird voll sein, und beide Teams brauchen die Punkte. Die Voraussetzungen für ein gutes Spiel sind gegeben“, ist sich Jörg Haug sicher.