Mundelsheim/Handball Der Abstieg des TV Mundelsheim ist besiegelt

Mundelsheim - Die Partie der Württembergliga-Handballer des TV Mundelsheim bei der HSG Schönbuch könnte man als Spiegelbild der kompletten Saison nehmen: Einer guten ersten Hälfte folgte eine zweite Halbzeit, die nicht wirklich schlecht war, in der die Mundelsheimer aber die entscheidenden Fehler machten und letztlich knapp scheiterten. Ironie des Schicksals: Das 31:31 (16:13) war der erste Punktgewinn des TVM in der Rückrunde, der Abstieg ist aber trotzdem besiegelt. „Nach elf Niederlagen in Folge fehlte uns das Siegergen. Der Unterschied zu den Nicht-Absteigern ist quasi nicht vorhanden, das macht die Sache so unnötig und so bitter“, urteilte TVM-Rechtsaußen Thomas Müller nach dem Spiel.