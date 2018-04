Zunächst knackte der Dieb das Schloss der Schiebetür ehe er anschließend das Gebäude durchsuchte. Vermutlich fiel ihm jedoch nichts Stehlenswertes in die Hände, so dass er einen Verkaufsautomat im Außenbereich aufbrach. Das enthaltene Bargeld nahm er an sich. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Großbottwar nimmt unter Telefon 0 71 48 / 1 62 50 Hinweise entgegen.