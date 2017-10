Mundelsheim Ein Hinterhalt für die Wegelagerer

Mundelsheim - Normalerweise sind Bücher ja eher was für Mädchen. Timo Brunke schafft es aber, vor allem die Jungs mit seinen Geschichten zu begeistern. Hört man dem Stuttgarter Autor zu, der gestern auf Einladung des Fördervereins in der Georg-Hager-Schule war, hat man schnell den Eindruck: Hier erzählt ein groß gewordener Junge Geschichten aus seiner Kindheit. „Sind die denn alle wahr?“, will dann doch ein Mädchen wissen. Weil: „Flunkern darf man nicht, dafür kommt man ins Gefängnis.“ Aber Brunke weiß auf alle Fragen eine Antwort: „Ich werde sogar fürs Flunkern bezahlt. Aber die Geschichten sind tatsächlich wahr.“